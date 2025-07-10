Théâtre Le Plaisir, la Peur et le Triomphe Théâtre des Bains-Douches Le Havre

Théâtre Le Plaisir, la Peur et le Triomphe

Depuis que le monde existe, combien d’images ont déjà été produites ? Pensée vertigineuse et abyssale. Depuis qu’Internet existe, combien d’images sont devenues virales ? Combien de visages et de drames, inscrits dans notre miroir mental collectif, façonnant, par leur pluralité, notre représentation de l’humanité ? Passé par les Beaux-Arts de Sète et Sciences-Po avant de se lancer dans le théâtre, Joaquim Fossi nous confronte à un éventail révélateur projeté en grand, afin de tenter une trouée dans le flux qui les noie, de prélever à la source même des images qui nous abreuvent la possibilité de les voir vraiment, de réinventer ce qui nous lie à elles. Seul en scène avec son ordinateur, le jeune homme compose en direct une constellation commune de visions autour de ce qui fait récit de nos vies. Aussi sensitif qu’érudit, ce spectacle en forme d’essai scénique travaille au corps la matière même de nos imaginaires.

À partir de 15 ans Durée 1h

