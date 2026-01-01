Théâtre Le Plan B Montcabrier

Théâtre Le Plan B

Le Bourg Montcabrier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 15:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Les Planches pour Rire présentent présentent le Plan B de Claude Monteil, par la section théâtre de la Mjc de Montflanquin.

Le Bourg Montcabrier 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 53 07

