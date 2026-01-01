Théâtre Le Plan B Montcabrier
Théâtre Le Plan B Montcabrier samedi 17 janvier 2026.
Théâtre Le Plan B
Le Bourg Montcabrier Lot
2026-01-17 15:00:00
2026-01-17
Les Planches pour Rire présentent présentent le Plan B de Claude Monteil, par la section théâtre de la Mjc de Montflanquin.
Le Bourg Montcabrier 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 53 07
