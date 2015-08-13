Théâtre Le Poil incarné

126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28 21:30:00

Date(s) :

2026-04-28

Collectif L’Ouvre-Boîtes

À partir de 12 ans

Environ 1 h 30 + temps de discussion à l’issue de la représentation

Conférence gesticulée/Clown/Au poil

Deux en une comme pour les shampooings Estelle et sa clowne Ludivine viennent vous parler du poil. L’une raisonnée, l’autre enflammée un beau mélange. Avec humour, elles vont déconstruire les idées préconçues et autres diktats qui mènent la vie dure à la pilosité féminine.

Entre croisade et rigolade, parler du poil c’est parler de bien plus social, économique, religieux, esthétique, hygiénique… tout y passe !

Bref, chacun.e de vous est concerné.e au plus profond de sa chair.

Les tarifs sont au choix 8/13/15 €

Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public

13 .

126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Collectif L?Ouvre-Boîtes

Ages 12 and up

Approx. 1 h 30 + discussion after the show

Gesticulated lecture/Clown/Au poil

Two in one just like shampoo Estelle and her clown Ludivine come to talk about hair. One reasoned, the other fiery: a fine mix. With a sense of humor, they deconstruct the preconceived ideas and diktats that make life difficult for women with hair.

Between crusade and laughter, talking about hair means talking about much more: social, economic, religious, aesthetic, hygienic… you name it!

In short, each and every one of you is deeply concerned.

Prices available: 8/13/15 ?

No wheelchair access.

L’événement Théâtre Le Poil incarné Nancy a été mis à jour le 2026-02-09 par DESTINATION NANCY