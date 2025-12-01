Théâtre Le Porteur d’Histoires Tota Familia Winter Centre culturel Vauban Toul

Théâtre Le Porteur d’Histoires Tota Familia Winter

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche Vendredi 2025-12-11 15:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-11 2025-12-14

Par l’Atelier Tot’Agrippine (+ de 25 ans)

Raconter une histoire … Alexis Michalik, à l’instar d’Alexandre Dumas, est un maître conteur d’histoires. Et lorsqu’il nous piège dans l’univers qu’il nous fait lentement découvrir, c’est pour ne plus nous en laisser nous échapper. Le porteur d’histoire nous peint petit à petit un tableau dont nous ne percevons tout d’abord que les contours. Puis apparaissent les couleurs, impressionnistes. Et le temps de croire qu’on est encore libre.

Si votre histoire nous ennuie, on vous le dira. Il est trop tard Ah non On veut savoir la suite !

Dès 10 ansTout public

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08 contact@totacompania.fr

English :

By Atelier Tot’Agrippine (over 25)

Telling a story… Alexis Michalik, like Alexandre Dumas, is a master storyteller. And when he traps us in the universe he slowly introduces us to, he never lets us escape. little by little, The Story Bearer paints a picture of which at first we perceive only the outlines. Then the impressionistic colors appear. And the time to believe we’re still free.

If your story bores us, we’ll tell you It’s too late: Oh no: we want to know the rest!

From age 10

German :

Durch das Atelier Tot’Agrippine (+ 25 Jahre)

Eine Geschichte erzählen … Alexis Michalik ist, ähnlich wie Alexandre Dumas, ein meisterhafter Geschichtenerzähler. Und wenn er uns in die Welt, die er uns langsam entdecken lässt, hineinzieht, dann nur, um uns nicht mehr entkommen zu lassen. Der Geschichtenerzähler malt uns nach und nach ein Bild, von dem wir zunächst nur die Umrisse wahrnehmen. Dann tauchen die impressionistischen Farben auf. Und die Zeit, in der wir glauben, dass wir noch frei sind.

Wenn uns Ihre Geschichte langweilt, sagen wir es Ihnen. Es ist zu spät: Ach nein: Wir wollen wissen, wie es weitergeht!

Ab 10 Jahren

Italiano :

Da Atelier Tot’Agrippine (oltre 25)

Raccontare una storia… Alexis Michalik, come Alexandre Dumas, è un maestro della narrazione. E quando ci intrappola nel mondo in cui ci introduce lentamente, non ci lascia mai scappare. a poco a poco, Il portatore di storie ci dipinge un quadro di cui all’inizio percepiamo solo i contorni. Poi appaiono i colori impressionistici. E il tempo di credere che siamo ancora liberi.

se la tua storia ci infastidisce, te lo diciamo È troppo tardi: Oh no: vogliamo sapere il resto!

Dall’età di 10 anni

Espanol :

Por Atelier Tot’Agrippine (más de 25)

Contar una historia… Alexis Michalik, como Alejandro Dumas, es un maestro de la narración. Y cuando nos atrapa en el mundo en el que nos introduce poco a poco, nunca nos deja escapar. poco a poco, El portador de historias nos pinta un cuadro del que al principio sólo percibimos los contornos. Luego aparecen los colores impresionistas. Y llega el momento de creer que aún somos libres.

Si tu historia nos molesta, te lo diremos Es demasiado tarde: ¡Oh, no: queremos saber el resto!

A partir de 10 años

