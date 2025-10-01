Théâtre Le Premier homme Chartres

Théâtre Le Premier homme Chartres mercredi 1 octobre 2025.

Théâtre Le Premier homme

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – 19 EUR

Début : Mercredi 2025-10-01 21:00:00

fin : 2025-10-03 23:00:00

2025-10-01

Un couple heureux, deux enfants, sans histoire. Lui est prof de philo, elle dirigeante d’entreprise. Et puis… elle est nommée ministre ! Voilà que les rôles s’inversent. Elle découvre la griserie du pouvoir, enfin pouvoir agir, faire bouger les choses peut-être.

Lui va devenir comme la Première dame, le Premier homme, avec tout ce que cela implique sur les relations homme-femme, sur l’évolution commune qui devient parallèle, sur le monde de la politique que l’on découvre. Devenir Le Premier Homme , une chance ? Coup de Cœur Télérama Festival d’Avignon 2025. 15 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53 contact@leoff-chartres.fr

English :

A happy couple, two children, no history. He’s a philosophy teacher, she’s a company director. And then? she’s appointed minister! The roles are reversed. She discovers the exhilaration of power, of finally being able to act, to make things happen, perhaps.

German :

Ein glückliches Paar, zwei Kinder, ohne Geschichte. Er ist Philosophielehrer, sie Geschäftsführerin. Und dann wird sie zur Ministerin ernannt Die Rollen vertauschen sich. Sie entdeckt den Rausch der Macht, endlich etwas tun zu können, vielleicht etwas bewegen zu können.

Italiano :

Una coppia felice, due figli, nessuna storia. Lui è un insegnante di filosofia, lei una direttrice d’azienda. E poi? Lei viene nominata ministro! E ora i ruoli si invertono. Lei scopre l’ebbrezza del potere, di poter finalmente agire, di far accadere le cose, forse.

Espanol :

Una pareja feliz, dos hijos, sin historia. Él es profesor de filosofía, ella directora de empresa. Y entonces… ¡ella es nombrada ministra! Y ahora los papeles se invierten. Ella descubre la euforia del poder, de poder por fin actuar, de hacer que las cosas sucedan, tal vez.

