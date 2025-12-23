Théâtre Le Prénom La Loubière

Théâtre Le Prénom

Théâtre Le Prénom La Loubière vendredi 30 janvier 2026.

Théâtre Le Prénom

Lioujas La Loubière Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-30
fin : 2026-01-30

Date(s) :
2026-01-30

Une soirée organisée par le Causse Comtal Tennis avec la Compagnie Lez’Arts
Pièce de théâtre d’Alexandre de La Patellières et Matthieu Delaporte.
Mise en scène Maëva Calmes.   .

Lioujas La Loubière 12740 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening organized by Causse Comtal Tennis with Compagnie Lez’Arts

L’événement Théâtre Le Prénom La Loubière a été mis à jour le 2025-12-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)