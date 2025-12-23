Théâtre Le Prénom La Loubière

Théâtre Le Prénom

Lioujas La Loubière Aveyron

Début : Vendredi 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Une soirée organisée par le Causse Comtal Tennis avec la Compagnie Lez’Arts

Pièce de théâtre d’Alexandre de La Patellières et Matthieu Delaporte.

Mise en scène Maëva Calmes. .

Lioujas La Loubière 12740 Aveyron Occitanie

English :

An evening organized by Causse Comtal Tennis with Compagnie Lez’Arts

