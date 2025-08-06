Théâtre Le Prénom Théâtre Le Normandy Le Havre
Théâtre Le Prénom Théâtre Le Normandy Le Havre mercredi 4 février 2026.
Théâtre Le Prénom
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 20:30:00
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
Vincent (Cartman), la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre (Jean-Luc Lemoine) , sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.
En attendant l’arrivée d’Anna , sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale…
Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
English : Théâtre Le Prénom
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre Le Prénom Le Havre a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie