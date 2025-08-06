Théâtre Le Prénom Théâtre Le Normandy Le Havre

Théâtre Le Prénom Théâtre Le Normandy Le Havre mercredi 4 février 2026.

Théâtre Le Prénom

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 20:30:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Vincent (Cartman), la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre (Jean-Luc Lemoine) , sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.

En attendant l’arrivée d’Anna , sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale…

Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

​

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

English : Théâtre Le Prénom

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Le Prénom Le Havre a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie