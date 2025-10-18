Théâtre « Le Prénom » Le Vigan
Théâtre « Le Prénom »
266 Rue des Chanoines Le Vigan Lot
Tarif : – – 28 EUR
Tarif groupe
Début : 2025-10-18 20:30:00
Vincent, la quarentaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Piere, sa soeur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale …
Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos… .
266 Rue des Chanoines Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 44 22 02 16 espace.jeancarmet@gmail.com
English :
Vincent, a triumphant 40-something, is about to become a father for the first time
German :
Vincent, ein triumphaler Mittvierziger, wird zum ersten Mal Vater
Italiano :
Vincent, un quarantenne trionfante, sta per diventare padre per la prima volta
Espanol :
Vincent, un cuarentón triunfante, está a punto de ser padre por primera vez
