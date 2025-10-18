Théâtre « Le Prénom » Le Vigan

Théâtre « Le Prénom » Le Vigan samedi 18 octobre 2025.

Théâtre « Le Prénom »

266 Rue des Chanoines Le Vigan Lot

Tarif : – – 28 EUR

Tarif groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Vincent, la quarentaine triomphante, va être père pour la première fois

Vincent, la quarentaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Piere, sa soeur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.

En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale …

Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos… .

266 Rue des Chanoines Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 44 22 02 10 espace.jeancarmet@gmail.com

English :

Vincent, a triumphant 40-something, is about to become a father for the first time

German :

Vincent, ein triumphaler Mittvierziger, wird zum ersten Mal Vater

Italiano :

Vincent, un quarantenne trionfante, sta per diventare padre per la prima volta

Espanol :

Vincent, un cuarentón triunfante, está a punto de ser padre por primera vez

L’événement Théâtre « Le Prénom » Le Vigan a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Gourdon