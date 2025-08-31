Théâtre Le prénom Longué-Jumelles

Vincent (CARTMAN), la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre (JEAN LUC LEMOINE), sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.

En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

Cette déclaration provoque d’intenses débats sur les prénoms susceptibles d’être donnés ou non à des enfants. Le huis clos donne ensuite lieu à un véritable règlement de comptes entre les différents protagonistes dont les nombreuses années d’amitié et de relations familiales se retrouvent brusquement ébranlées. La critique du choix du prénom ne sera seulement qu’un prétexte pour les personnages de pouvoir se dire tout ce qu’ils ont véritablement sur le cœur et se cachaient jusqu’à maintenant.

Vendredi 6 février 2026 à partir de 20h30. .

Vincent (CARTMAN), a triumphant 40-something, is about to become a father for the first time. Invited to dinner at the home of Elisabeth and Pierre (JEAN LUC LEMOINE), his sister and brother-in-law, he reunites with Claude, a childhood friend.

Vincent (CARTMAN), ein Mann in den Vierzigern, wird zum ersten Mal Vater. Er ist zum Abendessen bei Elisabeth und Pierre (JEAN LUC LEMOINE), seiner Schwester und seinem Schwager, eingeladen und trifft dort Claude, einen Freund aus der Kindheit.

Vincent (CARTMAN), trionfante quarantenne, sta per diventare padre per la prima volta. Invitato a cena a casa di Elisabeth e Pierre (JEAN LUC LEMOINE), sua sorella e suo cognato, incontra Claude, un amico d’infanzia.

Vincent (CARTMAN), un cuarentón triunfante, está a punto de ser padre por primera vez. Invitado a cenar a casa de Elisabeth y Pierre (JEAN LUC LEMOINE), su hermana y su cuñado, se reencuentra con Claude, un amigo de la infancia.

