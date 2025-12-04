Théâtre Le Prénom Espace Montrichard Pont-à-Mousson
Théâtre Le Prénom Espace Montrichard Pont-à-Mousson jeudi 4 décembre 2025.
Théâtre Le Prénom
Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2025-12-04 20:30:00
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
Le Prénom avec Jean-Luc LEMOINE et CARTMAN, mise en scène par Eric LAUGERIAS Saison Culturelle à l’Espace Montrichard
Alors que la soirée s’annonce joyeuse en compagnie de sa sœur Elisabeth et de son beau-frère Pierre, ainsi que son ami d’enfance, Claude, Vincent va semer le chaos en annonçant le prénom de son futur enfant.
Parti d’une blague, ce prénom va devenir un sujet de débat très controversé.
Anna, sa femme, quant à elle, arrivée en retard, ne se doute pas que son mari l’a plongé dans une ambiance électrique pour ce dînerTout public
.
Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68 culture.animation@villepam.fr
English :
« Le Prénom » with Jean-Luc LEMOINE and CARTMAN, directed by Eric LAUGERIAS ? Cultural Season at Espace Montrichard
Just as the evening promises to be a joyous one with his sister Elisabeth and brother-in-law Pierre, as well as his childhood friend Claude, Vincent creates chaos by announcing the first name of his unborn child.
Starting out as a joke, the name turns into a hotly debated topic.
His wife Anna, who arrived late, has no idea that her husband has plunged her into an electric dinner party
German :
« Der Vorname » mit Jean-Luc LEMOINE und CARTMAN, inszeniert von Eric LAUGERIAS ? Kultursaison im Espace Montrichard
Während der Abend mit seiner Schwester Elisabeth und seinem Schwager Pierre sowie seinem Jugendfreund Claude fröhlich zu werden verspricht, sorgt Vincent für Chaos, als er den Vornamen seines ungeborenen Kindes bekannt gibt.
Aus einem Scherz heraus wird dieser Name zu einem sehr kontroversen Thema.
Seine Frau Anna, die zu spät kommt, ahnt nicht, dass ihr Mann sie für das Abendessen in eine elektrisierende Stimmung versetzt hat
Italiano :
« Le Prénom » con Jean-Luc LEMOINE e CARTMAN, regia di Eric LAUGERIAS ? Stagione culturale all’Espace Montrichard
Proprio quando la serata si preannuncia gioiosa con la sorella Elisabeth e il cognato Pierre, nonché con l’amico d’infanzia Claude, Vincent provoca il caos annunciando il nome del nascituro.
Partito come uno scherzo, il nome diventerà oggetto di un dibattito molto controverso.
Sua moglie, Anna, arriva in ritardo e non ha idea che il marito l’abbia coinvolta in una cena elettrica
Espanol :
« Le Prénom » con Jean-Luc LEMOINE y CARTMAN, dirigido por Eric LAUGERIAS ? Temporada cultural en el Espace Montrichard
Cuando parece que la velada va a ser feliz con su hermana Elisabeth y su cuñado Pierre, así como con su amigo de la infancia Claude, Vincent provoca el caos al anunciar el nombre de su hijo nonato.
El nombre, que empezó como una broma, se convertirá en objeto de un controvertido debate.
Su mujer, Anna, llega tarde y no tiene ni idea de que su marido la ha sumergido en una cena eléctrica
L’événement Théâtre Le Prénom Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-08-07 par OT PONT A MOUSSON