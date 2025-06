Théâtre Le prénom Tanka Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz 2 juillet 2025 20:00

Théâtre Le prénom Tanka Centre culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte salle Tanka Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-02 20:00:00

Pour Vincent, Anna, Pierre, Claude et Babou, cette soirée marquera un avant et un après.

Il s’agissait pourtant d’un heureux événement à partager, mais l’annonce du prénom va tout faire basculer.

Joute verbale, règlements de compte, rebondissements, répliques savoureuses… le public se délecte de cette soirée orageuse sous haute tension, où la foudre pourrait bien tomber là où on ne s’y attend pas…

Vous pensez la connaître par cœur, ayant vu le film à de nombreuses reprises ?

Laissez-vous surprendre par notre version, dont les clins d’œil à l’actualité semblent avoir plu aux nombreux spectateurs venus à Anglet (La Générale), St-Pée (Larreko) et Biarritz (Le Colisée)… .

