Théâtre Le procès de Bobigny avenue du Fief des Jarries Lagord

Théâtre Le procès de Bobigny

Salle polyvalente de Lagord. Lagord Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Interprétée par la compagnie de la Troupe du Pavé au profit de la lutte contre les violences faites aux femmes.

avenue du Fief des Jarries Salle polyvalente de Lagord. Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Performed by the Troupe du Pavé company in aid of the fight against violence against women.

