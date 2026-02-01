Théâtre Le procès de Bobigny avenue du Fief des Jarries Lagord
Théâtre Le procès de Bobigny avenue du Fief des Jarries Lagord samedi 28 février 2026.
avenue du Fief des Jarries Salle polyvalente de Lagord. Lagord Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-28 20:30:00
2026-02-28
Interprétée par la compagnie de la Troupe du Pavé au profit de la lutte contre les violences faites aux femmes.
avenue du Fief des Jarries Salle polyvalente de Lagord. Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 23 83 80
English :
Performed by the Troupe du Pavé company in aid of the fight against violence against women.
