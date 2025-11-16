Théâtre Le Procès de Bobigny Salle du Castel Park Surgères

Théâtre Le Procès de Bobigny

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 17:30:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Les moments forts du procès de Bobigny mené en 1972 au profit de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Une adaptation de Sophie et Basile Ader et mise en scène par Florence Absolu.

Réservation par SMS, prévente possible BioCoop de Surgères.

+33 6 08 09 78 13

English :

The highlights of the Bobigny trial held in 1972 in aid of the fight against violence against women.

Adapted by Sophie and Basile Ader and directed by Florence Absolu.

Reservations by SMS, pre-sale possible BioCoop de Surgères.

German :

Die Höhepunkte des Prozesses von Bobigny, der 1972 zugunsten des Kampfes gegen Gewalt gegen Frauen geführt wurde.

Eine Adaption von Sophie und Basile Ader und inszeniert von Florence Absolu.

Reservierung per SMS, Vorverkauf möglich BioCoop de Surgères.

Italiano :

I momenti salienti del processo di Bobigny tenutosi nel 1972 a favore della lotta contro la violenza sulle donne.

Adattamento di Sophie e Basile Ader e regia di Florence Absolu.

Prenotazioni via SMS, prevendita disponibile presso la BioCoop de Surgères.

Espanol :

Los mejores momentos del juicio de Bobigny, celebrado en 1972, en favor de la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres.

Adaptación de Sophie y Basile Ader y dirección de Florence Absolu.

Reservas por SMS, venta anticipada disponible BioCoop de Surgères.

