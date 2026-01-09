Théâtre Le procès Place de la Poste Villeneuve-de-Marsan
Théâtre Le procès Place de la Poste Villeneuve-de-Marsan jeudi 22 janvier 2026.
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-22
Joseph K. se réveille un matin et, pour une raison obscure, est arrêté et soumis aux rigueur de la justice. Son parcours judiciaire l’entraîne dans un univers où les lois sont régies par d’obscures règles et où la logique frôle en permanence l’absurde.
Place de la Poste Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Théâtre Le procès
Joseph K. wakes up one morning and, for some obscure reason, is arrested and subjected to the rigors of justice. His judicial journey takes him into a world where laws are governed by obscure rules, and logic constantly verges on the absurd.
