Théâtre Le Processus MJC de Quintin Quintin mercredi 21 janvier 2026.

MJC de Quintin 2 Rue de la Fosse Malard Quintin Côtes-d'Armor

Début : 2026-01-21 20:00:00

fin : 2026-01-21 21:00:00

2026-01-21

D’utilité publique

Claire a 15 ans et des papillons dans le ventre. C’est délicieux d’être amoureux. Grâce à un dispositif sonore immersif, nous

l’accompagnons sur ces quelques jours où tout se joue le lycée, la soirée où elle est invitée, la pharmacie… Car Claire le sent, un processus a commencé, là, dans son corps, et elle va devoir prendre une décision. Un texte sensible et fort, un propos intime et universel.

Spectacle conseillé à partir de 15 ans. .

MJC de Quintin 2 Rue de la Fosse Malard Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

