Théâtre Le P’tit Bidule CLOWN à partir de 5 ans Le P’tit Bidule Saint-Junien

Théâtre Le P’tit Bidule CLOWN à partir de 5 ans
Le P’tit Bidule 2 rue Peyrusson Saint-Junien Haute-Vienne
Le théâtre Le P’tit Bidule à Saint-Junien accueille le spectacle Moquette .
Moquette vit avec sa maman près de la décharge, où tout devient trésor ! Pour la rentrée, sa maman lui fabrique un pull, un pantalon et même des chaussures… en moquette ! À l’école, les aventures ne manquent pas et Moquette découvre la difficulté de se faire accepter. Mais heureusement, l’imagination et la poésie viennent à son secours pour transformer les moqueries en éclats de rire et les chagrins en douceur.
Un conte tendre, drôle et gourmand, qui parle de différence, de solidarité et de rêve.
La clown Poum Fennec nous emmène dans un univers haut en couleur, où un simple bout de moquette devient le point de départ d’une belle leçon d’humanité.
A partir de 5 ans. Réservation obligatoire. .
