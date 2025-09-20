THÉÂTRE « Le Ravissement d’Adèle » par La Troupe des Vilains Place des Halles Saint-Denis-d’Anjou
Venez assister à la nouvelle pièce de théâtre de la troupe Les Vilains de Parcé-sur-Sarthe.
L’intrigue se déroule dans un village suite à la disparition d’une adolescente. Tous les habitants partent à sa recherche et les soupçons vont créer la zizanie.
Sous les Halles de Saint-Denis-d’Anjou à 20h30, le samedi 20 septembre.
Entrée au chapeau et buvette sur place.
Informations 02.43.70.69.09 officedetourismesda@gmail.com .
English :
Come and see the new play by the troupe Les Vilains de Parcé-sur-Sarthe.
German :
Besuchen Sie das neue Theaterstück der Theatergruppe Les Vilains aus Parcé-sur-Sarthe.
Italiano :
Venite a vedere il nuovo spettacolo della troupe Les Vilains di Parcé-sur-Sarthe.
Espanol :
Venga a ver la nueva obra de la compañía Les Vilains de Parcé-sur-Sarthe.
