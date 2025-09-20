THÉÂTRE « Le Ravissement d’Adèle » par La Troupe des Vilains Place des Halles Saint-Denis-d’Anjou

THÉÂTRE « Le Ravissement d’Adèle » par La Troupe des Vilains Place des Halles Saint-Denis-d’Anjou samedi 20 septembre 2025.

THÉÂTRE « Le Ravissement d’Adèle » par La Troupe des Vilains

Place des Halles Halles Saint-Denis-d’Anjou Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Venez assister à la nouvelle pièce de théâtre de la troupe Les Vilains de Parcé-sur-Sarthe.

L’intrigue se déroule dans un village suite à la disparition d’une adolescente. Tous les habitants partent à sa recherche et les soupçons vont créer la zizanie.

Sous les Halles de Saint-Denis-d’Anjou à 20h30, le samedi 20 septembre.

Entrée au chapeau et buvette sur place.

Informations 02.43.70.69.09 officedetourismesda@gmail.com .

Place des Halles Halles Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 69 09 officedetourismesda@gmail.com

English :

Come and see the new play by the troupe Les Vilains de Parcé-sur-Sarthe.

German :

Besuchen Sie das neue Theaterstück der Theatergruppe Les Vilains aus Parcé-sur-Sarthe.

Italiano :

Venite a vedere il nuovo spettacolo della troupe Les Vilains di Parcé-sur-Sarthe.

Espanol :

Venga a ver la nueva obra de la compañía Les Vilains de Parcé-sur-Sarthe.

L’événement THÉÂTRE « Le Ravissement d’Adèle » par La Troupe des Vilains Saint-Denis-d’Anjou a été mis à jour le 2025-09-05 par SUD MAYENNE