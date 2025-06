Théâtre Le repas de fin d’année – Parking du gymnase Entrange 19 juin 2025 19:30

Après plusieurs mois à récolter les anecdotes, les histoires et les spécialités communales, les comédiens du Nest sont prêts. Les échanges avec les habitants leurs ont permis de créer un spectacle collectif pas comme les autres. Ramenez vos assiettes et vos couverts et laissez-vous guider dans cette création unique et inédite Le repas de fin d’année.

Réservez vos billets sur le site internet du Nest.Tout public

Parking du gymnase 7 rue du Tennis

Entrange 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 05 mairie.entrange@wanadoo.fr

English :

After several months of gathering anecdotes, stories and local specialities, the Nest comedians are ready. The exchanges with the residents have enabled them to create a collective show unlike any other. Bring your plates and cutlery and let us guide you through this unique creation: Le repas de fin d’année.

Book your tickets on the Nest website.

German :

Nach mehreren Monaten, in denen sie Anekdoten, Geschichten und Gemeindespezialitäten gesammelt haben, sind die Schauspieler von Le Nest bereit. Der Austausch mit den Einwohnern hat es ihnen ermöglicht, ein kollektives Schauspiel zu kreieren, das nicht wie alle anderen ist. Bringen Sie Ihre Teller und Ihr Besteck mit und lassen Sie sich durch diese einzigartige und noch nie dagewesene Kreation führen: Das Essen zum Jahresende.

Reservieren Sie Ihre Karten auf der Website des Nest.

Italiano :

Dopo diversi mesi di raccolta di aneddoti, storie e specialità locali, gli attori del Nest sono pronti. Le discussioni con gli abitanti della zona hanno permesso di creare uno spettacolo collettivo diverso da tutti gli altri. Portate piatti e posate e lasciatevi guidare in questa creazione unica e originale: Le repas de fin d’année.

Prenotate i vostri biglietti sul sito del Nest.

Espanol :

Tras varios meses recopilando anécdotas, historias y especialidades locales, los actores del Nido están listos. Sus conversaciones con los vecinos les han permitido crear un espectáculo colectivo sin igual. Traiga sus platos y cubiertos y déjese guiar por esta creación única y original: Le repas de fin d’année.

Reserve sus entradas en la web del Nido.

