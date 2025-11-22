Théâtre Le repas des Fauves rue du Stade Breuil-Magné

Théâtre Le repas des Fauves

rue du Stade Salle théâtrale et culturelle Breuil-Magné Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22 22:30:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23 2025-11-28 2025-11-29

Sauver sa peau à n’importe quel prix en piétinant les règles de l’amitié, de l’amour, en ayant recours à toutes les indignités tel est le canevas de ce huis clos édifiant, empreint de cruauté et étonnamment d’humour…

.

rue du Stade Salle théâtrale et culturelle Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 43 70 baladins.bm.17870@orange.fr

English : Theatre: The Meal of the Beasts

Saving one’s own skin at any cost by trampling on the rules of friendship and love, resorting to all manner of indignities: such is the plot of this edifying, behind-closed-doors drama, marked by cruelty and, surprisingly, humour…

German : Theater: Das Mahl der Raubtiere

Um jeden Preis seine Haut retten, indem man die Regeln der Freundschaft und Liebe mit Füßen tritt und zu allen möglichen Schandtaten greift: Das ist der rote Faden dieses lehrreichen, von Grausamkeit und überraschendem Humor geprägten Kammerspiels…

Italiano :

Salvarsi la pelle ad ogni costo, calpestare le regole dell’amicizia e dell’amore e ricorrere ad ogni indegnità, è lo sfondo di questo thriller edificante, crudele e sorprendentemente umoristico?

Espanol :

Salvar el pellejo a toda costa, pisotear las reglas de la amistad y el amor y recurrir a cualquier indignidad, es el telón de fondo de este edificante, cruel y sorprendentemente humorístico thriller a cámara?

L’événement Théâtre Le repas des Fauves Breuil-Magné a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de Tourisme Rochefort Océan