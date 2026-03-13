Théâtre LE REPOS DU GUERRIER Scène des Bains Douches Montbéliard

Théâtre LE REPOS DU GUERRIER

Scène des Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 20:00:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Le Repos du guerrier Théâtre Cirque Performance.

Une chaise, un micro, quelques lames affûtées. Et un circassien en chute libre.

Edouard Peurichard arrive au plateau comme on entre en confession seul, fatigué, drôle malgré lui. Il nous raconte ce que ça fait d’avoir voulu être extraordinaire et de se retrouver, un jour, ordinaire. De manquer une adresse bien aiguisée. D’animer un atelier en prison. D’attendre que le sens revienne.

Synopsis

Le Repos du guerrier, c’est une tentative d’inventaire ce qu’il reste d’un parcours d’artiste du risque quand on gratte le vernis des prouesses. Ce qu’on transmet quand on n’a plus rien à prouver. Ce que ça produit, d’oser tomber — pour de vrai — et de le dire. Ce solo hybride est traversé d’élans physiques, de numéros réinventés, de gestes absurdes ou périlleux, et d’une parole qui cherche sans relâche le regard du public. Peurichard convoque mentors réels, souvenirs trafiqués et anecdotes fantasques. Il jongle avec les mots, détourne les figures du cirque, esquisse un lancer de couteaux, dévie, recommence. C’est burlesque, inconfortable, tendre. Lauréat de circusnext, il redonne au mot performance une densité poétique et politique. Il parle à celles et ceux qui vacillent, qui n’en peuvent plus de faire semblant et qui savent que, parfois, l’art commence quand le numéro s’écroule. .

Scène des Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

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English : Théâtre LE REPOS DU GUERRIER

L’événement Théâtre LE REPOS DU GUERRIER Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD