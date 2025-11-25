Théâtre “Le retour de Richard 3 par le train de 9h24”

Bozouls Aveyron

Début : Samedi 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Les Comédiens au Chariot présentent leur nouvelle pièce intitulée “ Le retour de Richard 3 par le train de 9h24” écrite par Gilles Dyrek. Il s’agit d’une comédie burlesque.

Résumé

Pierre-Henri, un riche homme d’affaires en fin de carrière, engage des comédiens pendant une semaine pour jouer sa famille disparue et l’aider à se réconcilier avec les siens.

Entre réalité et fiction, cette relecture d’un passé familial mouvementé tourne au règlement de compte où personne ne sait bientôt plus faire la part entre le vrai et le faux…” .

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

English :

Les Comédiens au Chariot present their new play ? Le retour de Richard 3 par le train de 9h24? written by Gilles Dyrek. It’s a burlesque comedy.

German :

Die Comédiens au Chariot präsentieren ihr neues Stück mit dem Titel ? Le retour de Richard 3 par le train de 9h24? vor, das von Gilles Dyrek geschrieben wurde. Es handelt sich um eine burleske Komödie.

Italiano :

Les Comédiens au Chariot presentano il loro nuovo spettacolo intitolato ? Le retour de Richard 3 par le train de 9h24? scritto da Gilles Dyrek. Si tratta di una commedia slapstick.

Espanol :

Les Comédiens au Chariot presentan su nueva obra titulada ? Le retour de Richard 3 par le train de 9h24? escrita por Gilles Dyrek. Se trata de una comedia de bufonadas.

