Théâtre Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 comédie de Gilles Dyrek Salle des fêtes Le Théâtre Marans

Théâtre Le retour de Richard 3 par le train de 9h24

Salle des fêtes Le Théâtre 1 rue de Bordeaux Marans Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08 22:30:00

2025-11-08

Le Comité de Jumelage de Marans vous convie à un banquet familial digne d’une tragédie shakespearienne…ou plutôt à une comédie familiale jubilatoire jouée par la compagnie Le Tréteau des 2 Tours !

Comédie de Gille DYREK

+33 6 16 33 13 06

English :

The Comité de Jumelage de Marans invites you to a family banquet worthy of a Shakespearean tragedy…or rather a jubilant family comedy performed by the company Le Tréteau des 2 Tours!

Comedy by Gille DYREK

German :

Das Partnerschaftskomitee von Marans lädt Sie zu einem Familienbankett ein, das einer Shakespeare-Tragödie würdig ist…oder vielmehr zu einer jubelnden Familienkomödie, die von der Theatergruppe Le Tréteau des 2 Tours aufgeführt wird!

Komödie von Gille DYREK

Italiano :

Il Comitato per il Gemellaggio di Marans vi invita a un banchetto familiare degno di una tragedia shakespeariana… o piuttosto a un’allegra commedia familiare interpretata dalla compagnia Le Tréteau des 2 Tours!

Commedia di Gille DYREK

Espanol :

El Comité de Hermanamiento de Marans le invita a un banquete familiar digno de una tragedia de Shakespeare… ¡o más bien a una jubilosa comedia familiar interpretada por la compañía Le Tréteau des 2 Tours!

Comedia de Gille DYREK

