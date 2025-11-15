Théâtre Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 Cinéma Pax Le Pouliguen

Théâtre Le retour de Richard 3 par le train de 9h24

Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 21:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16 2025-11-18 2025-11-22 2025-11-25 2025-11-29

Le retour de Richard 3 par le train de 9h24, pièce écrite par Gilles Dyrek et mise en scène par Jean-Claude Guillaume.

Pierre-Henri, un riche homme d’affaires en fin de carrière, engage des comédiens pendant une semaine pour jouer sa famille disparue et l’aider à se réconcilier avec les siens.

Comédie hilarante où quiproquos et malentendus se succèdent avec jubilation.

Placement libre.

Billetterie disponible dans les office de tourisme La Baule Presqu’île de Guérande, par téléphone au 02 40 24 34 44 ou en cliquant sur le bouton Je réserve , à partir du 15 octobre 2025 seulement.

Billetterie non échangeable et non remboursable. .

Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44

L’événement Théâtre Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-10-03 par ADT44