Théâtre Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 Olemps

Comédie burlesque écrite par Gilles Dyrek et présentée par les Comédiens au Chariot.

Les Comédiens au Chariot présentent leur nouvelle pièce intitulée “ Le retour de Richard 3 par le train de 9h24” écrite par Gilles Dyrek le samedi 8 novembre à Olemps (salle 7-77) à 20h30.

Le retour de Richard 3 par le train de 9h24” écrite par Gilles Dyrek est une comédie burlesque, En voici le résumé Pierre-Henri, un riche homme d’affaires en fin de carrière, engage des comédiens pendant une semaine pour jouer sa famille disparue et l’aider à se réconcilier avec les siens. Entre réalité et fiction, cette relecture d’un passé familial mouvementé tourne au règlement de compte où personne ne sait bientôt plus faire la part entre le vrai et le faux…”

English :

Burlesque comedy written by Gilles Dyrek and presented by Les Comédiens au Chariot.

German :

Burleske Komödie, geschrieben von Gilles Dyrek und präsentiert von den Comédiens au Chariot.

Italiano :

Commedia burlesca scritta da Gilles Dyrek e presentata da Les Comédiens au Chariot.

Espanol :

Comedia burlesca escrita por Gilles Dyrek y presentada por Les Comédiens au Chariot.

