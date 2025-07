THÉÂTRE « LE RETOUR DES POÈTES » Rue Jean Jaurès Marignac

THÉÂTRE « LE RETOUR DES POÈTES » Rue Jean Jaurès Marignac samedi 12 juillet 2025.

Rue Jean Jaurès CAFÉ SANDARAN Marignac Haute-Garonne

Début : 2025-07-12 20:30:00

fin : 2025-07-12 22:00:00

2025-07-12

Proposée par l’association Sandaran, cette pièce de théâtre au caractère fantastique met en scène deux personnages de notre littérature Louis Aragon et Victor Hugo.

L’intrigue, ô combien dans l’air du temps en ce XXIe siècle, permet à ces deux géants de revivre sous nos yeux dans un dialogue qui devient au fur et à mesure du déroulement, plausible puis captivant.

Cette pièce sera une lecture faite par deux comédiens expérimentés. Michel Delagrange a déjà rencontré dans des lectures publiques la poésie d’Aragon et Pascal Ramos s’est souvent confronté à des textes d’auteur.

Ce sera aussi l’occasion d’entendre les plus belles pages de notre poésie qui s’insèrent de manière très convaincante dans leur causerie, souvent émouvante, fréquemment drôle, suscitant la réflexion et l’admiration. .

Presented by the Sandaran association, this fantastic play features two figures from our literature: Louis Aragon and Victor Hugo.

Dieses von der Vereinigung Sandaran angebotene Theaterstück mit fantastischem Charakter stellt zwei Persönlichkeiten unserer Literatur in den Mittelpunkt: Louis Aragon und Victor Hugo.

Realizzata dall’associazione Sandaran, questa fantastica opera teatrale vede protagonisti due personaggi della nostra letteratura: Louis Aragon e Victor Hugo.

Puesta en escena por la asociación Sandaran, esta fantástica obra presenta a dos figuras de nuestra literatura: Luis Aragón y Víctor Hugo.

