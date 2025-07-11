Théâtre Le Ring de Katharsy Le Volcan Le Havre

Théâtre Le Ring de Katharsy

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Alice Laloy La Compagnie s’Appelle Reviens

Spectacle programmé dans le cadre du festival SPRING du 9 mars au 8 avril 2026 Festival international des nouvelles formes de cirque en Normandie, proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie La Brèche à Cherbourg Cirque-Théâtre d’Elbeuf.

Prêt pour une partie endiablée de jeu vidéo géant ? Sur le ring, les avatars ne sont autres que des humains transformés en marionnettes, sous le contrôle de deux gamers prêts à tout pour gagner. Ils évoluent au rythme des niveaux à remporter, comme autant de reflets de notre société de l’hyper compétition et consommation, de la violence et de la servilité des rapports humains. Les rounds s’enchaînent, les ordres se déchaînent, les avatars se plient aux règles jusqu’à ce que… Ce spectacle aussi physique que millimétré ressemble à une tragédie shakespearienne presque muette, mais pas sans musique. L’arbitre est une chanteuse lyrique qui mène le bal, juchée sur son piédestal. Surmonté d’épées de Damoclès qui viennent pimenter les matchs, ce tournoi jusqu’au-boutiste, aussi drôle que glaçant, transforme les enjeux de manipulation en partition chorégraphique inouïe.

À partir de 12 ans Durée 1h25

