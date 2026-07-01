Théâtre Le roman de Renart Château du Sablou Fanlac
mardi 14 juillet 2026 · Château du Sablou · Fanlac
Informations pratiques
Fanlac
Théâtre Le roman de Renart
Château du Sablou 2877 Route du Mémorial Fanlac Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
14h. Spectacle de théâtre tout public (dès 6 ans), inspiré du célèbre récit médiéval. Mêlant conte, humour, personnages masqués et participation du public. Participation libre
Spectacle de théâtre tout public (à partir de 6 ans), inspiré du célèbre récit médiéval. Mêlant conte, humour, personnages masqués et participation du public, il s’adresse aussi bien aux familles qu’aux amateurs de patrimoine et de littérature.
Des situations rocambolesques mettent en scène Renart, le personnage principal, malicieux, voleur et tueur. Au fil des aventures, nous découvrons ses méfaits desquels il parvient toujours à s’en sortir, commençant par des petits vols dans le but de nourrir sa famille, ou des petites blagues à son oncle le loup Ysengrin.
Participation libre .
Château du Sablou 2877 Route du Mémorial Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 59 67 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Le roman de Renart
2:00 p.m. Theater performance for all ages (ages 6 and up), inspired by the famous medieval tale. Combining storytelling, humor, masked characters, and audience participation. Admission is free.
L’événement Théâtre Le roman de Renart Fanlac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Fanlac (Dordogne)
- Savoir-faire au rendez-vous créations en cuir de poisson Fanlac 15 juillet 2026
- Cinéma en plein air Juste une illusion le bourg Fanlac 1 août 2026
- Festival du Périgord Noir Lucile Boulanger et Gabriel Rignol Fanlac 4 août 2026
- Savoir-faire au rendez-vous créations en cuir de poisson Fanlac 21 août 2026