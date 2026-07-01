Théâtre Le roman de Renart Château du Sablou Fanlac

Informations pratiques

Fanlac

Théâtre Le roman de Renart

Château du Sablou 2877 Route du Mémorial Fanlac Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

14h. Spectacle de théâtre tout public (dès 6 ans), inspiré du célèbre récit médiéval. Mêlant conte, humour, personnages masqués et participation du public. Participation libre

Spectacle de théâtre tout public (à partir de 6 ans), inspiré du célèbre récit médiéval. Mêlant conte, humour, personnages masqués et participation du public, il s’adresse aussi bien aux familles qu’aux amateurs de patrimoine et de littérature.

Des situations rocambolesques mettent en scène Renart, le personnage principal, malicieux, voleur et tueur. Au fil des aventures, nous découvrons ses méfaits desquels il parvient toujours à s’en sortir, commençant par des petits vols dans le but de nourrir sa famille, ou des petites blagues à son oncle le loup Ysengrin.

Participation libre .

Château du Sablou 2877 Route du Mémorial Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 59 67 40

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English : Théâtre Le roman de Renart

2:00 p.m. Theater performance for all ages (ages 6 and up), inspired by the famous medieval tale. Combining storytelling, humor, masked characters, and audience participation. Admission is free.

L’événement Théâtre Le roman de Renart Fanlac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère