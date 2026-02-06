Théâtre le rouge et le vert ( jeune public ) Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Théâtre le rouge et le vert ( jeune public )

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

L’histoire se passe il y a bien longtemps, dans un pays lointain,à l’époque des dragons et des sorcières.

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

English :

The story takes place a long time ago, in a faraway land, in the age of dragons and witches.

