Théâtre Le sanctuaire Colmar

Théâtre Le sanctuaire

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Début : Mercredi 2026-02-03 19:00:00

fin : 2026-02-04 20:10:00

2026-02-03 2026-02-04

Gemma est née ici, dans le sauvage d’une montagne refuge. Depuis que les oiseaux, à l’origine d’un mal inexpliqué, ont semé le chaos, sa famille vit isolée, esseulée. Elle a 13 ans. Cette montagne est son sanctuaire¿: elle en connaît toute la violence et toute la générosité, en maîtrise chaque règle, chaque recoin. Un matin, Gemma franchit la limite du sanctuaire… Et si toute son existence n’était basée que sur le mensonge¿? Une quête de vérité commence pour Gemma qui va la conduire à remettre en question tout ce en quoi elle croît, qui va lui permettre de se libérer et de naître au monde… .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

English :

Gemma was born here, in the wilds of a mountain refuge. Since the birds, the source of an unexplained evil, have wreaked havoc, her family has lived isolated and alone…

German :

Gemma wurde hier geboren, in der Wildnis eines Zufluchtsberges. Seitdem die Vögel, die eine unerklärliche Krankheit auslösten, für Chaos gesorgt haben, lebt ihre Familie isoliert, einsam…

Italiano :

Gemma è nata qui, nella natura selvaggia di un rifugio di montagna. Da quando gli uccelli, fonte di un male inspiegabile, hanno portato scompiglio, la sua famiglia vive isolata e sola…

Espanol :

Gemma nació aquí, en los parajes salvajes de un refugio de montaña. Desde que los pájaros, origen de un mal inexplicable, han sembrado el caos, su familia vive aislada y sola…

