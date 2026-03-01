Théâtre Le Schpountz à l’Alpilium Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence

Théâtre Le Schpountz à l’Alpilium

Dimanche 8 mars 2026 à partir de 15h30. Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Le Schpountz est présenté à la salle de l’Alpilium à Saint-Rémy-de-Provence.Amoureux

Après Marcel Pagnol, le Schpountz est adapté en pièce de théâtre, mis en Scène par Jo Salvi et avec onze acteurs talentueux.



L’émotion et le rire sont là pendant deux heures. Organisé par le Kiwanis Club Saint Rémy de Provence au profit de l’enfance défavorisée. .

Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Schpountz is on display at the Alpilium exhibition hall in Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement Théâtre Le Schpountz à l’Alpilium Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-03 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles