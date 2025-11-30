Théâtre Le second procès de Jehanne dite D’Arc Paris 1440 Moullins Saint-Rémy-du-Val

Théâtre Le second procès de Jehanne dite D’Arc Paris 1440

Début : 2025-11-30 16:00:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

Jeanne d’Arc, ou plutôt Jehanne la Pucelle, prétendument brûlée à Rouen en 1431, se retrouve neuf ans plus tard devant un autre tribunal, à Paris.

En mai 1436, Jehanne la Pucelle réapparaît du côté de Metz, est reconnue par les frères d’Arc, Pierre et Jehan, et plusieurs notables qui ont assisté au sacre de Charles VII à Reims ou combattu avec elle à l’armée. S’en suit une correspondance avec le roi et plusieurs de ses proches qui ont bien connu Jehanne en 1429-1430. A l’été 1439, cette dernière est reçue et fêtée pendant plusieurs jours à Orléans, ville qu’elle a libérée des Anglais dix ans plus tôt. Conformément à de nombreux bruits ayant couru à l’époque, celle que l’on appellera à tort Jeanne d’Arc n’a donc pas été brûlée à Rouen. A Paris, en 1440, elle se retrouve face à un nouveau tribunal, avec lequel elle a apparemment choisi de se confronter.

Pour quelles raisons ? Pour quelle issue ?

Cette pièce sera jouée par Laurent Péan, Margot Châron et Tomas Reyes, avec la participation vocale de Jacques Gouin.

La pièce sera suivie d’une conférence par les auteurs Thierry Dehayes et Caroline Dehayes, sur l’ouvrage La Fabrique de Jehanne d’Arc (Atlande éditions). Vous allez comprendre, preuves d’archives indiscutables à l’appui, pourquoi Kathryn et les siens n’ont pas brûlé La Pucelle !

Entrée 12€ plein tarif et 8€ tarif réduit

Réservation au 06 74 74 87 81 ou 06 03 67 20 83 ou par courriel kitou1806@orange.fr .

Moullins Logis de Moullins Saint-Rémy-du-Val 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 67 20 83 kitou1806@orange.fr

