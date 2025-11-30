Théâtre le secret de Matthieu Savignac salle polyvalente Caplong

Théâtre le secret de Matthieu Savignac

salle polyvalente 594 saint pierre Caplong Gironde

2025-11-30

2025-11-30

Représentation théâtrale de la pièce le secret de Matthieu Savignac par la compagnie les tréteaux de Saumos . mise en scène Guillaume Malagnoux, avec Chantal et Claude Philip.

organisé par l’association les 3 fenêtres

goûter offert. .

salle polyvalente 594 saint pierre Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 80 03 16 les3fenetres@gmail.com

