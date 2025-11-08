Théâtre Le secret d’la mère Braillou Les Gâs du Tsarollais Salle des remparts Charolles

Théâtre Le secret d’la mère Braillou Les Gâs du Tsarollais

Salle des remparts 40 rue Baudinot Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-23 16:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16 2025-11-22 2025-11-23

Spectacle théâtral. Veuve au caractère bien trempé, Eulalie Braillou vit seule dans sa vieille ferme. Très fatiguée, elle semble ne plus avoir goût à la vie, et ce au grand dam de ses copines Germaine et Fifine, du maire du village, de ses voisins paysans et des autres habitants du village. Ces derniers décident alors de lui redonner l’espoir et la joie de vivre.

Eulalie Braillou va ainsi aller de surprise en surprise…

Pas de réservation sur répondeur. .

Salle des remparts 40 rue Baudinot Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 12 32 gasdutsarollais@free.fr

