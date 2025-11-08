Théâtre Le secret d’la mère Braillou Les Gâs du Tsarollais Salle des remparts Charolles
Théâtre Le secret d’la mère Braillou Les Gâs du Tsarollais Salle des remparts Charolles samedi 15 novembre 2025.
Salle des remparts 40 rue Baudinot Charolles Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-23 16:00:00
2025-11-15 2025-11-16 2025-11-22 2025-11-23
Spectacle théâtral. Veuve au caractère bien trempé, Eulalie Braillou vit seule dans sa vieille ferme. Très fatiguée, elle semble ne plus avoir goût à la vie, et ce au grand dam de ses copines Germaine et Fifine, du maire du village, de ses voisins paysans et des autres habitants du village. Ces derniers décident alors de lui redonner l’espoir et la joie de vivre.
Eulalie Braillou va ainsi aller de surprise en surprise…
Pas de réservation sur répondeur. .
Salle des remparts 40 rue Baudinot Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 12 32 gasdutsarollais@free.fr
