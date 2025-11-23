Théâtre Le secret Château de Morin Puch-d’Agenais
Quel est ce terrible secret qui mine la relation entre un frère et sa soeur ? Un duo qui nous tient en haleine jusqu’à la révélation d’un drame inouï.
Quarante ans qu’ils ne se sont pas revus, ni même parlés ou écrits.
Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, que les personnalités se dévoilent, le spectateur comprend que ces deux êtres portent chacun le lourd tribu d’un drame inouï.
À l’issue de la pièce, échange entre les comédiens et le public autour d’un verre offert.
et que la révélation du secret ne les laissera pas indemnes. .
Château de Morin 330 Rte du Château de Morin Puch-d’Agenais 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 90 67 57 cie.emotion@gmail.com
