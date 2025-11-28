Théâtre Le sens du ludique Salle des Fêtes Cissac-Médoc
Salle des Fêtes 4 Route du Landat Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-29
2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30
Les Drôles de Comédiens vous proposent 3 représentations du spectacle Le sens du ludique , une pièce de théâtre de Jean-Luc Lemoine
Bien que très amoureux l’un de l’autre, Jean et Cécile éprouvent depuis quelques temps des difficultés à avoir une vie intime épanouie. Sur les conseils d’un ami déluré, ils acceptent de rencontrer une femme qui pourrait les aider. Petit problème, c’est une spécialiste de films amateurs pour adultes. Gros problème, les parents de Cécile débarquent à l’improviste le même soir !
Sur réservation.
Pour un public averti. .
+33 6 73 22 41 68
