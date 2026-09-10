Informations pratiques

[THEATRE] Le serment d’Europe TNB Rennes Mercredi 18 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

8€, inscription au CMI Rennes, Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Assistez à une représentation de la pièce « Le serment d’Europe » , avec Juliette Binoche, au TNB

**Europe a 8 ans : elle assiste à un massacre, et sans le vouloir y prend part. 75 ans plus tard, une enquête rouvre les traces du passé. Europe, incarnée par Juliette Binoche, doit témoigner.**

Pour retrouver les témoins, pour briser le silence, Europe doit aujourd’hui parler.

Mais comment affronter ce que l’on a enfoui ? Comment faire face à ce que l’on n’a jamais pu nommer ? Comment en parler ? En laissant les langues se heurter, se traduire, au cœur d’un même crime.

Des femmes et des hommes surgissent comme des figures de la nuit, traversées par l’héritage de la violence, la culpabilité et le silence.

Avec cette pièce, Wajdi Mouawad explore la mémoire d’un crime, le poids du silence et la manière dont le traumatisme traverse les âges.

_Attention, cette pièce aborde des thèmes difficiles et peut heurter la sensibilité de certaines personnes._

**Infos pratiques**

> Places limitées

> 8€

> Spectacle en anglais, français, grec et russe, surtitré en français

> Réservation au CMI Rennes **avant le vendredi 6 novembre**

_Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-18T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-18T22:30:00.000+01:00

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TNB 1 rue saint hélier, rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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