[Théâtre] Le Silence de la mer Feigneux

[Théâtre] Le Silence de la mer

1 Rue du Chêne Feigneux Oise

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Premier rendez-vous culturel de l’année avec Le Silence de la mer , par l’Ensemble Capelle Forensis et la Compagnie Halte, en partenariat avec l’Espace Jean Legendre (spectacles en itinérance en pays de l’Oise)

Résistance, Amour et Humanisme le chef-d’œuvre de Vercors adapté pour un acteur et 3 musiciens.

Hiver 1940, la France est défaite.

Un vieil homme et sa nièce sont contraints d’héberger un officier allemand dans leur demeure. Lors des veillées, ce dernier leur rend visite et essaye d’établir un contact. Enfermés dans leur mutisme, les deux hôtes écoutent sans mot dire. De longs monologues sur l’amour des peuples, la coopération et l’admiration de la culture française émanent de cet homme cultivé, musicien de profession. Il croit à l’avenir d’une Europe unifiée où chacun respecte l’autre.

Le Silence de la mer de Vercors reste à ce jour l’un des textes majeurs de l’édition de la Seconde Guerre mondiale et incarne encore fidèlement l’esprit de résistance. Accompagné par des musiciens sur scène avec des œuvres de Beethoven, Schubert ou encore Wagner, le comédien anime ce récit et lui redonne toute sa puissance comme symbole de révolte et appel à la paix. Un spectacle d’une grande humanité !

Samedi 24 janvier

20h

MJC Feigneux 1 rue du Chêne

Durée 1h

Tout public à partir de 12 ans

Tarif 8€

Réservation au 03 44 92 76 76

1 Rue du Chêne Feigneux 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76

English :

? First cultural event of the year with Le Silence de la mer , by Ensemble Capelle Forensis and Compagnie Halte, in partnership with Espace Jean Legendre (touring shows in the Oise region) ?

Resistance, Love and Humanism: Vercors? masterpiece adapted for an actor and 3 musicians.

Winter 1940, France is defeated.

An old man and his niece are forced to house a German officer in their home. During the evenings, the officer visits them and tries to establish contact. Locked in their silence, the two hosts listen wordlessly. Long monologues about the love of peoples, cooperation and admiration for French culture emanate from this cultivated man, a musician by profession. He believes in the future of a unified Europe where everyone respects each other.

vercors? Le Silence de la mer remains to this day one of the major texts of the Second World War, and still faithfully embodies the spirit of resistance. Accompanied by on-stage musicians performing works by Beethoven, Schubert and Wagner, the actor brings this story to life, restoring its power as a symbol of revolt and a call for peace. A show of great humanity!

? Saturday, January 24th

? 20h

? MJC Feigneux 1 rue du Chêne

Duration: 1 hour

For all ages 12 and up

? Price: 8?

? Book on 03 44 92 76 76

We look forward to seeing you soon!

