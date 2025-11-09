Théâtre : Le silence de la mère Maison du Ronceray Rennes
Tarif plein: 5€; réduit: 2 € pour les moins de 18 ans et les étudiants; sortir: 2€; Gratuit pour les moins de 8 ans
« Le silence de la mère » de Hervé Le Pan / Zig Zag
Une intrigue policière sans policier dans le monde des croque-morts.
L’humour n’est jamais loin quand la mort rode, il est noir comme de bien entendu.
Bref, un spectacle vivant.
Sans réservation
fettaar35@gmail.com https://www.facebook.com/FETTAAR35000
Maison du Ronceray 110 rue de la Poterie – 35200 Rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine