Théâtre Le silence de Simone (une comédie mordante mais sans agneaux) Pontarlier

Théâtre Le silence de Simone (une comédie mordante mais sans agneaux) Pontarlier vendredi 24 octobre 2025.

Théâtre Le silence de Simone (une comédie mordante mais sans agneaux)

Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 20:00:00

fin : 2025-10-25 22:00:00

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26

Organisé par Le CAHD.

Un royaume. Un prince qui s’ennuie. Une cour pleine de faux-culs et de manières. Et puis il y a Simone. Pas belle, pas brillante, pas bankable.

Juste… Simone. Moche, molle, muette. Gênante. Sauf que son silence devient plus violent qu’un coup d’Etat.

Bienvenue dans la comédie la plus grinçante de l’histoire. .

Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 29 36

English : Théâtre Le silence de Simone (une comédie mordante mais sans agneaux)

German : Théâtre Le silence de Simone (une comédie mordante mais sans agneaux)

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Le silence de Simone (une comédie mordante mais sans agneaux) Pontarlier a été mis à jour le 2025-09-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS