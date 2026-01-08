Théâtre Le Silence est d’Or Cloyes-les-Trois-Rivières

Théâtre Le Silence est d’Or

Le nouveau spectacle de la Compagnie 1, 2, 3 Rideau. Cette représentation sera donnée au profit de la recherche contre le cancer. Une pièce de Richard Lecointre en deux actes.

Billetterie sur place. Réservation possible auprès de la Maison des Trois Rivières.

Espace socio-culrel Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

English :

The new show from Compagnie 1, 2, 3 Rideau. This performance will benefit cancer research. A two-act play by Richard Lecointre.

