Théâtre Le songe d’une nuit d’été Amiens mardi 18 novembre 2025.

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 27 – 27 –

Tarif réduit adulte

Début : 2025-11-18 19:30:00

fin : 2025-11-18

2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20

DE WILLIAM SHAKESPEARE

MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE ARNAUD ANCKAERT

Changement de registre pour le metteur en scène Arnaud Anckaert, familier de la Comédie de Picardie où il a notamment présenté des pièces d’auteurs anglophones d’aujourd’hui. Cette saison, il explore à nouveau le thème du couple et de l’amour mais sous un autre prisme, celui de Shakespeare qui dans Le Songe d’une nuit d’été au creux d’une forêt profonde affole les cœurs et chamboule les désirs. C’est la rencontre avec l’auteur et traducteur Clément Camar-Mercier qui a permis de donner corps au projet, grâce à son adaptation inédite resserrée sur sept comédiens.

Durée estimée 2h

NOVEMBRE

mardi 18 à 19h30

mercredi 19 à 19h30

jeudi 20 à 14h et 20h30

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

