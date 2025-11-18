Théâtre Le songe d’une nuit d’été Amiens
Théâtre Le songe d’une nuit d’été
2 place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : 27 – 27 –
27
Tarif réduit adulte
Début : 2025-11-18 19:30:00
fin : 2025-11-18
2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20
DE WILLIAM SHAKESPEARE
MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE ARNAUD ANCKAERT
Changement de registre pour le metteur en scène Arnaud Anckaert, familier de la Comédie de Picardie où il a notamment présenté des pièces d’auteurs anglophones d’aujourd’hui. Cette saison, il explore à nouveau le thème du couple et de l’amour mais sous un autre prisme, celui de Shakespeare qui dans Le Songe d’une nuit d’été au creux d’une forêt profonde affole les cœurs et chamboule les désirs. C’est la rencontre avec l’auteur et traducteur Clément Camar-Mercier qui a permis de donner corps au projet, grâce à son adaptation inédite resserrée sur sept comédiens.
Durée estimée 2h
mardi 18 à 19h30
mercredi 19 à 19h30
jeudi 20 à 14h et 20h30
TARIF A 27 .
2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79
