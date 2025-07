Théâtre Le Songe d’une nuit d’été Beauvais

Théâtre Le Songe d’une nuit d’été Beauvais mercredi 8 octobre 2025.

Théâtre Le Songe d’une nuit d’été

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Tarif : 4 – 4 – 25

4

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 20:00:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10

Envoûtant et mystérieux, Le Songe d’une nuit d’été se déploie comme une danse féerique où se mêlent passions ardentes et enchantements magiques. Cette pièce atemporelle captive les esprits et ouvre un monde où s’effacent les frontières entre réel et imaginaire. Dans un tourbillon de parades amoureuses et guerrières, des jeunes gens se débattent pour échapper aux contraintes qui pèsent sur leurs cœurs.

William Shakespeare / Emmanuel Demarcy-Mota

Avec La Troupe du Théâtre de la Ville 4 .

