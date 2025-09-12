Théâtre Le songe d’une nuit d’été de William Shakespeare Chartres

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 17 – 17 – 31 EUR

Début : Mardi 2026-03-03 20:30:00

fin : 2026-03-03 22:30:00

2026-03-03

Plongez dans une forêt magique où, lors d’une fête de mariage, les destins s’entrelacent et les passions s’enflamment. Une troupe de théâtre répète une pièce tandis que les couples se forment et se défont, confrontés à désir, jalousie et magie.

Ce Songe explore la complexité de l’amour, entre attirance, rejet et vengeance, tout en questionnant apparences et quête d’amour. La mise en scène moderne révèle les peurs et les épreuves des personnages, offrant une réflexion fascinante sur l’identité et les relations. Par la Compagnie Théâtre du prisme. Tout public à partir de 15 ans. 17 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

Immerse yourself in a magical forest where destinies intertwine and passions flare at a wedding feast. A theater troupe rehearses a play, while couples form and unform, confronted by desire, jealousy and magic.

Tauchen Sie ein in einen magischen Wald, in dem sich auf einer Hochzeitsfeier die Schicksale verflechten und die Leidenschaft entfacht wird. Eine Theatergruppe probt ein Stück, während sich Paare bilden und wieder trennen, konfrontiert mit Verlangen, Eifersucht und Magie.

Immergetevi in una foresta magica dove i destini si intrecciano e le passioni divampano durante un banchetto nuziale. Una troupe teatrale prova uno spettacolo mentre le coppie si formano e si disfano, confrontandosi con il desiderio, la gelosia e la magia.

Sumérjase en un bosque mágico donde los destinos se entrecruzan y las pasiones estallan en un banquete nupcial. Una compañía teatral ensaya una obra mientras las parejas se forman y se deshacen, enfrentadas por el deseo, los celos y la magia.

