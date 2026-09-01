Théâtre : Le songe d’une nuit d’été Lucq-de-Béarn
dimanche 20 septembre 2026 · Lucq-de-Béarn
Informations pratiques
Lucq-de-Béarn
Théâtre : Le songe d’une nuit d’été
Salle des loisirs Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Pièce de William Shakespeare, par la CIE de Théâtre les pieds dans l’eau dans le cadre des Théâtrales.
Une féérie qui célèbre la réconciliation entre les hommes et la nature, le corps et le spirituel.
Un spectacle où se mêlent burlesque, fantaisie, musique, chant et danse !
Sur réservation. .
Salle des loisirs Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 07 23
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English : Théâtre : Le songe d’une nuit d’été
L’événement Théâtre : Le songe d’une nuit d’été Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn
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