Théâtre : Le songe d’une nuit d’été Le Mix – Théâtre de verdure Mourenx

vendredi 18 septembre 2026 · Le Mix - Théâtre de verdure · Mourenx

Informations pratiques

Mourenx

Théâtre : Le songe d’une nuit d’été

Le Mix – Théâtre de verdure 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 21:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Pièce de William Shakespeare, par la CIE de Théâtre les pieds dans l’eau dans le cadre des Théâtrales.

Une féérie qui célèbre la réconciliation entre les hommes et la nature, le corps et le spirituel.

Un spectacle où se mêlent burlesque, fantaisie, musique, chant et danse !

Sur réservation. .

Le Mix – Théâtre de verdure 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 07 23

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English : Théâtre : Le songe d’une nuit d’été

L’événement Théâtre : Le songe d’une nuit d’été Mourenx a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn