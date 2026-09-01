Théâtre : Le songe d’une nuit d’été Le Mix – Théâtre de verdure Mourenx
vendredi 18 septembre 2026 · Le Mix - Théâtre de verdure · Mourenx
Informations pratiques
Mourenx
Théâtre : Le songe d’une nuit d’été
Le Mix – Théâtre de verdure 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 21:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Pièce de William Shakespeare, par la CIE de Théâtre les pieds dans l’eau dans le cadre des Théâtrales.
Une féérie qui célèbre la réconciliation entre les hommes et la nature, le corps et le spirituel.
Un spectacle où se mêlent burlesque, fantaisie, musique, chant et danse !
Sur réservation. .
Le Mix – Théâtre de verdure 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 07 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre : Le songe d’une nuit d’été
L’événement Théâtre : Le songe d’une nuit d’été Mourenx a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier Fablab Crée tes stickers personnalisés CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx 16 septembre 2026
- Atelier Police scientifique CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx 16 septembre 2026
- Visite libre de l’espace découverte du Belvédère, Le Belvédère, Mourenx 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine Espace découverte du Belvédère Espace découverte du Belvédère Mourenx 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine : Espace découverte du Belvédère Espace découverte du Belvédère Mourenx 20 septembre 2026