Théâtre « Le songe d’une nuit d’été »

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

À l’occasion d’une grande fête de mariage, alors que se répète une pièce de théâtre, des couples se font et se défont dans une forêt magique. Le songe est comme une poupée russe dans laquelle des histoires d’amour et de théâtre sont enchâssées, où il est question de désir, d’amour, de magie.

Sept interprètes se partagent les rôles pour raconter The Midsummernight dream, de façon aussi libre et savante que Shakespeare, avec ses emprunts à la mythologie, à la trivialité et à la poésie.

Arnaud Anckaert, avec le traducteur et dramaturge Clément Camar-Mercier, veut déjouer et faire un théâtre pour aujourd’hui, et propose de (re) découvrir ce classique magistral avec cette nouvelle traduction.

Tandis que le monde change, il doit y avoir des songes nouveaux et totalement imprévisibles .

Peter Brook

Spectacle accueilli avec l’aide de l’ONDA

A 20h00

Durée 2H

Tarifs B

13 ans +

Stage théâtre animé par Arnaud Anckaert samedi 17 et dimanche 18 janvier 2025

Plateau-apéro à la Médiathèque Christiane Doutart | mardi 13 janvier 18h30 sur réservation 02 35 97 25 41 .

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

