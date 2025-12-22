Théâtre Le Souffleur, Rue du Penquer Plabennec

Théâtre Le Souffleur

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Le Souffleur, c’est l’histoire d’Ildebrando Biribo’, souffleur de la première représentation mondiale de Cyrano de Bergerac au Théâtre de la Porte Saint Martin.

Ce soir-là, le 28 décembre 1897, à la fin de la représentation, on le trouva mort dans son trou.

Aujourd’hui, avec l’autorisation du Grand Manitou il revient donc parmi nous pour nous livrer ses secrets sa morts, sa vie, sa passion pour le théâtre.

Dans ce seul en scène, en forme d’hommage et de remerciement à ces hommes de l’ombre, Paolo Crocco nous livre une partition pleine de poésie et d’humour qui nous interroge sur le sens du théâtre mais plus largement sur le sens de nos vies. .

