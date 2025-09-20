Théatre Le Spectacle au Pouvoir par la troupe LES DEUX PRODUCTION Artannes-sur-Indre

Théatre Le Spectacle au Pouvoir par la troupe LES DEUX PRODUCTION

Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Nous avons le plaisir de vous annoncer une nouvelle soirée théâtrale sur notre commune ! Et une fois n’est pas coutume, ATA invite une compagnie à se produire à la salle des fêtes d’Artannes auprès de notre chaleureux public.

La billetterie est désormais ouverte et voici un avant-goût du programme

Samedi 20 septembre à 20h30

La compagnie LES DEUX PRODUCTIONS vous présente leur spectacle inédit

Le Spectacle au Pouvoir une création à sketches drôle et déroutante !

Vous avez dit engagé ? On vous promet sketchs, chansons et rires hauts en couleurs sur ce thème tour à tour délirant et grinçant.

Après deux premières dates à Paris en juin la troupe, Les Deux Production, composée d’une dizaine de comédiens amateurs originaires de Touraine, Paris et d’ailleurs, vous divertira sur scène pour 5 .

Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 38 10 78 15 reservation.ata@gmail.com

