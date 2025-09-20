Théatre Le Spectacle au Pouvoir par la troupe LES DEUX PRODUCTION Artannes-sur-Indre
Nous avons le plaisir de vous annoncer une nouvelle soirée théâtrale sur notre commune ! Et une fois n’est pas coutume, ATA invite une compagnie à se produire à la salle des fêtes d’Artannes auprès de notre chaleureux public.
La billetterie est désormais ouverte et voici un avant-goût du programme
Samedi 20 septembre à 20h30
La compagnie LES DEUX PRODUCTIONS vous présente leur spectacle inédit
Le Spectacle au Pouvoir une création à sketches drôle et déroutante !
Vous avez dit engagé ? On vous promet sketchs, chansons et rires hauts en couleurs sur ce thème tour à tour délirant et grinçant.
Après deux premières dates à Paris en juin la troupe, Les Deux Production, composée d’une dizaine de comédiens amateurs originaires de Touraine, Paris et d’ailleurs, vous divertira sur scène pour 5 .
Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 38 10 78 15 reservation.ata@gmail.com
