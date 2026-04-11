Capvern

Théâtre Le Spectacle n’aura pas lieu

Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 17:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Un comédien prévenu trop tard tente désespérément de réaliser un spectacle.

Avec de la chanson, du mime, de la danse, de l’humour, de la magie et beaucoup de rires!!

Entrée 10€

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Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46

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English :

An actor warned too late desperately tries to put on a show.

With song, mime, dance, humor, magic and lots of laughs!

Admission: 10?

L’événement Théâtre Le Spectacle n’aura pas lieu Capvern a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65