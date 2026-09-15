Théâtre : Le Spectacle n’aura pas lieu CAPVERN LES BAINS Capvern

Informations pratiques

Capvern

Théâtre : Le Spectacle n’aura pas lieu

CAPVERN LES BAINS A la salle Madison Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 17:00:00

fin : 2026-09-17 18:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Un comédien prévenu trop tard tente désespérément de réaliser un spectacle.

Avec de la chanson, du mime, de la danse, de l’humour, de la magie et beaucoup de rires!!

Entrée : 10€

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CAPVERN LES BAINS A la salle Madison Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46

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English :

An actor warned too late desperately tries to put on a show.

With song, mime, dance, humor, magic and lots of laughs!

Admission: 10?

L’événement Théâtre : Le Spectacle n’aura pas lieu Capvern a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65