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Théâtre : Le Spectacle n’aura pas lieu CAPVERN LES BAINS Capvern

jeudi 17 septembre 2026 · CAPVERN LES BAINS · Capvern

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
CAPVERN LES BAINS
Adresse
A la salle Madison
Ville
65130 Capvern
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Capvern

Théâtre : Le Spectacle n’aura pas lieu

CAPVERN LES BAINS A la salle Madison Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 17:00:00
fin : 2026-09-17 18:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Un comédien prévenu trop tard tente désespérément de réaliser un spectacle.
Avec de la chanson, du mime, de la danse, de l’humour, de la magie et beaucoup de rires!!
Entrée : 10€
  .

CAPVERN LES BAINS A la salle Madison Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 

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English :

An actor warned too late desperately tries to put on a show.
With song, mime, dance, humor, magic and lots of laughs!
Admission: 10?

L’événement Théâtre : Le Spectacle n’aura pas lieu Capvern a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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